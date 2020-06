Transseksuelle Jamie tok selfie hver dag i tre år for å vise overgangen

Video originally published on dagbladet.no/dbtv.no on 11.10.2015 VISER OVERGANGEN: Transseksuelle Jamie Raines (21) fra Essex i England tok bilder av seg selv hver dag under den tre år lange hormonbehandlingen, for å dokumentere sin overgangen fra kvinne til mann. Se timelapsen her. Video: Channel 4

16. september 2016