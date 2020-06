Sag rett og slett!

ENKELT: Du trenger ikke dyre og avanserte verktøy for å kutte til en benkeplate eller får rette fine kutt. Det er mulig å gjøre det rett og fint med en vanlig håndsag også. Litt plankerester og noen klemmer er alt du trenger. Praktiske Per viser deg hvordan du kan få det til selv. Liker du videoen? Abonner for flere! https://goo.gl/1yjkaS Video: Per Ervland

18. oktober 2018