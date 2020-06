OPPUSSING: Ikke mal fanden på veggen, eller søl på gulvet.

MALE: Et malingsstrøk er den enkleste og billigste oppussingen du kan gjøre og noe alle kan få til. Her er noen tips som kan hjelpe deg og kanskje også spare deg litt penger. Liker du videoen? Abonner for flere! https://goo.gl/1yjkaS - Baby wipes, ett must å ha når du pusser opp. - Glem strikk-trikset, maskeringstap er mye bedre. - Få rene og pene streker mellom to farger. - Engangshansker beskytter ikke bare hendene dine. - Maskeringstape og dekkeplast i en bevegelse. - Lei av å riste malingsboksen? - Vær oppmerksom på utfordringen med billige pensler. - Sparkelspader kan brukes til så mangt. - Lys fra rett vinkel kan hjelpe deg. - Vask penslene godt så holder de mye lengre. - Endelig kan du få brukt de gamle syltetøyglassene. Video: Per Ervland

18. oktober 2018