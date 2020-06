Markedet bugner over av folk - så kommer plutselig toget

FARLIG: Like utenfor Bangkok i Thailand finner man et unikt matmarked. Dets lange tradisjoner ble forsøkt stanset da det i 1905 ble bygget jernbaneskinner midt i markedet - men ingen av selgerne eller kjøperne lot seg stoppe av den grunn, noe som har gjort Maeklong-markedet berømt for å være landets farligste. Video: Great Big Story Great Big Story lager unike minidokumentarer om alt mellom himmel og jord. Lyst til å se mer? Se Dagbladets spilleliste her: https://goo.gl/Q2kvcj

24. juni 2018