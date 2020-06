Måleverktøy - Millimeter til besvær

NØYAKTIG: En millimeter her og en millimeter der blir fort feil, men det er ikke sikkert det er din feil. Problemet dukker fort opp hvis du måler opp med en lasermåler og kapper etter ett målbånd. Men ikke fortvil det er enkelt å unngå. Video: Per Ervland

18. oktober 2018