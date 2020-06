Elefanten tråkket på en landmine, som endret alt. Så kom redningen

- MÅTTE GJØRE NOE FOR HENNE: Da elefanten Mosha var to år gammel, mistet hun det ene beinet sitt. Takket være en spesiell mann, fikk hun livet sitt tilbake igjen - og siden da har de to vært bestevenner. Video: Great Big Story Great Big Story lager unike minidokumentarer om alt mellom himmel og jord. Lyst til å se mer? Se Dagbladets spilleliste her: https://goo.gl/Q2kvcj

3. mai 2018