Dette er verdens vanskeligste taxiprøve

HVOR ER GPSEN?: Prøven som drosjesjåførene må ta for å få lov til å kjøre de sorte bilene i London, blir kalt for verdens vanskeligste. Søkere bruker gjerne to til fire år på å forberede seg til eksamen, og bare én av fem består - noe som gir den samme suksessraten som amerikanske marinejegere. Video: Great Big Story Great Big Story lager unike minidokumentarer om alt mellom himmel og jord. Lyst til å se mer? Se hele spillelisten her: https://goo.gl/Q2kvcj

10. april 2018