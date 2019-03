Styrketrening kan gjøre deg mer selvstendig i senere alder

Truls Raastad, professor ved Norges Idrettshøgskole har satt opp et program for to økter per uke med øvelser som omfatter store muskelgrupper slik at det ikke skal ta lang tid.

HUSK: Når du starter opp med et slikt program skal du holde igjen på de 2-3 første øktene. For eksempel gjennomføre 10 repetisjoner med en vekt du fint kunne klart 20 repetisjoner med i første økt og deretter øker litt slik at du for eksempel gjennomfører 10 repetisjoner med en vekt du kunne klart 15 repetisjoner med i andre økt. Det er viktig at du ikke kjører serier til utmattelse når du starter opp, og det samme gjelder når du begynner med en ny øvelse og om du har hatt et opphold i treningen på mer enn to uker.

Dag 1:

Knebøy eller beinpress: 3 x 10 reps

Benkpress eller brystpress: 3 x 10 reps

Sittende roing eller nedtrekk: 3 x 10 reps

Skulderpress med manualer eller stang: 2 x 10 reps (gjennomfør disse gjerne stående (hvis du har balanse til det) og fokuser på å kontrollere overkropp og hofte slik at du også trener kjernemuskulatur)

Dag 2:

Knebøy eller beinpress: 3 x 6 reps

Benkpress eller brystpress: 3 x 6 reps

Sittende roing eller nedtrekk: 3 x 6 reps

Skulderpress med manualer eller stang: 2 x 6 reps Har du god balanse kan du også legge inn øvelser på ett bein, for eksempel ettbeins-knebøy da dette gir ekstra effekt.

NB:

I alle øvelser velger du en motstand som er så tung at det akkurat går å gjennomføre den siste repetisjonen i siste serie. Trener du to ganger i uka så skal du gradvis bli sterkere de første 10-12 ukene slik at treningsmotstanden må økes gradvis med den økende styrken. En god tommelfingerregel er at du legger på litt etter den første serien hvis den går lett. Noterer du vektene du løfter hver uke så er det lettere å huske på at du skal prøve å øke litt fra uke til uke. Sørg for å få en god opplæring i øvelsene før du begynner å trene tungt!