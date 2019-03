Studie: Eldre drikker mer - øker risikoen for overdose

(Vi.no): En svensk studie viser at de i aldersgruppen 65 år og oppover nå drikker 3,3 liter ren alkohol i året. Det har steget med rundt 0,5 liter siden 2004.

Psykologspesialist og forsker ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus , Linn-Heidi Lunde, sier tallene er relevante for Norge, da hun mener tendensen er veldig lik i landet vårt.

Lunde har forsket på eldre og rus, og tror eldre drikker mer alkohol nå hovedsaklig på grunn av et generasjonsskifte.

- Dette er folk som er vant til å drikke fra tidligere i livet, og drar med seg vanene inn i alderdommen. Samtidig har folk bedre råd, og alkohol er ikke lenger forbeholdt festdager. Middelaldrene og eldre i dag drikker kanskje oftere enn tidligere generasjoner, men de drikker seg i mindre grad beruset sammenlignet med yngre.

Hun er likevel bekymret over utviklingen.

- Det er forskningsmiljøer som mener at ingen burde drikke mer enn 100 gram alkohol i uka. Noe som tilsvarer 7-8 norske alkoholenheter uavhengig av alder, og eldre er jo ekstra sårbare, sier hun.

Tåler alkohol dårligere

Kroppen blir dårligere til å bryte ned alkoholen med alderen på grunn av nedsatt nyrefunksjon, noe som kan gi store konsekvenser.

Flere enn 60 ulike sykdommer grunnes helt eller delvis alkohol, viser studien.

Antall dødsfall per 100.000 i den svenske befolkningen 65 år og eldre har økt med 30 prosent mellom 2000 og 2016, grunnet sykdommer forårsaket utelukkende av alkohol.

Studien viser at rundt 80 prosent av svensker over 65 år bruker minst en reseptbelagt medisin. I Norge er tallene enda høyere.

Forskerne i studien påpeker at alkohol kan minske effekten av medisinene, og i verste fall føre til døden.

Medisinbruk kan føre til dødsfall

Alkoholpåvirkningen på sterke smertestillende og angstdempende medisiner kan være særlig farlig, går det frem i studien.

I ekstreme tilfeller kan alkoholen bidra til overdoser med dødelig utgang.

Selv små doser alkohol kan øke risikoen for overdose.

Det finnes andre typer medisiner som ikke bør blandes med alkohol. Hør med din fastlege hvis du er usikker.

Lunde mener det er en stor sammenheng mellom psykiske problemer og rusproblemer, men at det er få alvorlige tilfeller i denne aldersgruppen.

- For å gi noen en alvorlig alkoholdiagnose må det være et veldig stort forbruk, og personer som har et slikt forbruk blir som regel ikke så gamle. Det er en av grunnene til at gruppen med eldre med alvorlig alkoholdiagnose er relativ liten, sier psykologspesialisten.

Ber leger og pårørende om å ta mer tak

Lunde mener det har blitt mer fokus på problemet i Norge, men synes det kan gjøres enda mer.

- Det er viktig at kommunene og fastlegene blir mer oppmerksomme på dette fremover, og våger å ta det opp i møte med pasienter i denne aldersgruppen, som man mistenker drikker litt for mye og litt for ofte. Forskningen viser at å ta det opp har en effekt, og kan få eldre til å endre litt på vanene, sier hun.

tegn på for mye drikking Du drikker mer enn de rundt deg.

Du drikker mer enn du hadde planlagt.

Du får hukommelsestap eller gjør ting i beruset tilstand som du senere angrer på.

Du får kommentarer av andre på drikkingen din.

Du har begynt å drikke i smug. Kilde: Actis

Familie og venner burde også ta opp temaet, selv om det kan være tøft.

- De legger ofte merke til en som drikker litt for mye og litt for ofte. Men man tør kanskje ikke å ta det opp, man er nok redd for å støte fra seg folk.

Lunde tror eldre som drikker for mye selv er klar over det, men at det er flaut å snakke om det.

- Mange med alkoholproblemer kommer aldri til helsevesenet, de oppsøker ikke hjelp. Det er for skambelagt for mange, sier hun.

